Belediye park şirketleri verimli olmayan alanlardan çekilince değnekçiler yeniden hortladı

İstanbul ve Bursa'da belediye park şirketlerinin yeterli park alanı ve sirkülasyon olmadığı gerekçesiyle personel göndermekten vazgeçtiği veya ücretsize çevirdiği alanlarda değnekçi tabir edilen ilgisiz kişiler vatandaşlardan para almaya başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'sinin görevlilerin maaşını karşılamadığı gerekçesiyle Milli Emlak'a iade ettiği tarihi Kayhan Çarşısı Tekel Meydanı'nda ikinci defa belediye alanı alıp ücretsiz hizmet vermeye başlamasına rağmen değnekçiler para almaya başladı. Bölge esnafı, Hazine'den meydana kiralayan işletmecinin ilk olarak belediyenin bölgeye diktiği çınar fidanları ve çiçeklikleri ortadan kaldırıp, alanı büyüttüğünü, ardından iş yapamayıp yeri Milli Emlak'a iade ettiği öğrenildi. Belediye ikinci defa milli emlaktan alanı kiralayıp meydanı ücretsiz otopark yapınca, bölgede değnekçilerin baş gösterdiğini söylediler. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Milli Emlak'tan Tarihi Hanlar Bölgesi'ne gelenler için ikinci defa kiralayıp fazla eleman bulundurmamak için ücretsiz hale getirdiği Kayhan Tekel Meydanı'nda şimdi Burbak'ın ücretsiz tabelası bulunmasına rağmen alanın yarısından fazlasını değnekçiler idare ediyor. Kayhan Esnafından Memduh Sevilen, bölgede daha önce 70 araç park edilirken, özel işletmecinin yeşil alan düzenlemelerini kaldırarak bölgeye 150 araç sokmaya başladığına dikkat çekerek, "Şimdi özel işletmeci yeri bıraktı. Belediye yeniden alana sahip oldu. Başkan Alinur Aktaş'ın talimatı ile park ücretsiz yapıldı. Ücretsiz tabelası asıldı. Bu alanda araç parkı, tarihi Kapalıçarşı ve Hanlar bölgesi esnafından alış verişe gelenler için güzel bir imkan. Ancak 1 tane Burbak görevlisi, ücretsiz alanın 2 sıra olarak 50-60 aracın belediyeye ait alanda ücretsiz parkını sağlıyor. Bu kısım kısa sürede dolduğu için, arkada çiçeklikler ve ağaçlar kaldırılarak oluşturulan alanda değnekçiler hiçbir kuruma bedel ödemeden, park edenlerden ücret istiyor. Yeniden değnekçiliğin hortlamasına yol açan bu uygulamanın Burbak yöneticileri tarafından yapılacak düzenleme ile engellenmesini istiyoruz. Tekel Meydanından Haşim İşcan Doğanbey otoparkında olduğu gibi ilk 2 saate kadar 3 tl ve saat başı makul bir ücret ile sembolik uygun ücret alınarak alanın tamamında düzenli hizmet verilmesini istiyoruz. Değnekçiler ancak bu şekilde bölgeden uzaklaşır. Vatandaş rahat eder" dedi.

Diğer taraftan İstanbul'da İSPARK'ın verimli olmadığı gerekçesiyle adam göndermediği alanlar ile gece mesaisi yaptırmadığı hareketli caddelerde de değnekçiler görülmeye başlandı. Kabataş Cihangir Mahallesi İBB Cihannüma Sosyal tesisleri yanında İtalyan Hastanesi karşısındaki 20 araçlık otoparka İspark kabini olmasına rağmen verimli olmadığından eleman gönderilmiyor. Ancak hafta sonları ve akşamları bölgede mavi polar giyip dolaşan değnekçiler giriş çıkış yapan araçlara yer göstererek para topluyorlar. Beşiktaş Akaretler'de Süleyman Seba caddesinde hafta sonu akşam saatlerinde İspark görevlisi gidince yer göstermeye başlayan şahıs araç tipine göre yer gösteridiği araç sahiplerinden 10-20 tl ücret talep ediyor. İspark ve Emniyet yetkililerinin yeniden hortlamaya başlayan değnekçilerle sivil ekipler vasıtası ile mücadele etmesi bekleniyor. Değnekçiler aracın İspark'da basın kaydı bulunduğunu söyleyen gazetecilere bile indirimli tarife uyguluyorlar.