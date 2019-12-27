Belediye personeline CİMER eğitimi

Bayrampaşa Belediyesi'nde CİMER cevap onay yetkilisi, koordinatör ve kullanıcı olarak görevlendirilen personele Bayrampaşa Tuna Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda CİMER portalı eğitimi verildi. CİMER İstanbul Genel Koordinatörü Kürşad Hamza Öner tarafından verilen eğitimde CİMER sisteminin işleyişi, kullanımı, öneri ve şikâyetlerin hızlı sürede cevaplandırılması ve çözülmesine yönelik önemli bilgiler aktarıldı.