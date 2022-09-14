Belediye tiyatrosu başarılı kadrosuyla yeni sezona başlıyor

Türk tiyatrosunun duayenlerinden Aytekin Özen'in dahil olduğu kadroyla hem birbirinden güzel oyunlara hazırlanıyor hem de tiyatro oyuncusu adayı akademi öğrencileri nitelikli bir eğitim alıyor.

Kadrosunun ve repertuarının her geçen gün zenginleştiği Esenyurt Belediye Tiyatrosu, yeni sezon oyunlarına Usta Tiyatrocu Aytekin Özen yönetmenliğinde hazırlanıyor. Özellikle Aziz Nesin'in kaleme aldığı üç oyuna ‘Bize Kalan Azizlikler' adı altında hızlı bir tempoyla çalışan ekip, tüm heyecan ve coşkusuyla “Perde!” diyecek. Ekip, izleyicileri birbirinden güzel oyunlarla buluşturmanın yanı sıra geleceğin tiyatro oyuncularını yetiştirmeye devam ediyor. Alanında başarılı kişilerden tiyatro eğitimi alan Esenyurtlular hem iletişim becerilerini geliştirip sosyalleşiyor hem de konservatuar bölümlerine hazırlık yapabiliyor.

“Okuma tiyatrosu anlamında da hizmet vermek istiyoruz”

Türk tiyatrosuna sayısız katkısı olan ve Esenyurt Belediye Tiyatrosu'yla 2022-2023 sezonuna yeniliklerle gireceklerini belirten Aytekin Özen, "İlk olarak Aziz Nesin'in yazmış olduğu üç oyunla perdeleri açmayı düşünüyoruz. Bu üç oyunu ‘Bize Kalan Azizlikler' adı altında toparladık. Oyunların isimleri ise “Bir İnsan Başı Üstüne Üç Sesli Üzünç”, “Sen Gara Değilsin” ve “Yaşasın Kavuniçi”. Aziz Nesin'in kalemini biliriz, dünyaca ünlü bir mizah ustası ama aynı zamanda büyük bir düşünce adamı. Türkiye'nin geleceği ve aydınlığı adına son derece cesur ve elinden gelen bütün çabaları gösteren bir yazar” diyerek şöyle devam etti: “Esenyurt Belediye Tiyatrosu olarak okuma tiyatrosu anlamında da hizmet vermek istiyoruz. Okuma tiyatroları özünde sahnelenmesi zor ama içi son derece büyük donanımlarla yazılmış eserler. İlk okuma tiyatrosu olarak Peter Weiss'ın “Soruşturma” isimli oratoryosunu düşünüyoruz. Ayrıca çocuk oyunlarında da repertuarı geniş tutmaya çalışacağız. Anadolu kültüründeki hoşgörü, barış, kardeşlik sevgisini taşıyan geleneksel tarzdaki Karagöz Hacivat, Keloğlan, Nasreddin Hoca gibi kahramanlarımızla ilgili oyunlarımız olacak. Oyunlarımıza tüm Esenyurt halkını ve tüm tiyatroseverleri bekliyoruz.”

“Esenyurtluları, güzellikleri görmek adına sahnemize bekliyoruz”

Esenyurt Belediye Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Hakan Hasanoğlu, “Bu sene Esenyurt Belediye Tiyatrosu olarak çıtayı biraz daha yukarıya çektik. Türk tiyatrosunun duayenlerinden, Bakırköy Belediye Tiyatroları kurucularından Aytekin Özen Hoca'mızı Esenyurt'umuza davet ettik. Sağ olsun bizi kırmadı, geldi. Aziz Nesin'in üç tane oyununu çalışıyoruz. Bu seneye hızlı bir giriş yaptık, sezonu da 15 Ekim gibi erken açacağız. Aynı zamanda akademimiz de devam ediyor. 700'e yakın hem drama hem de yetişkin tiyatro oyuncusu öğrencimiz var. Onlarla birlikte akademiye ve oyunlara çalışıyoruz, aynı zamanda geçen sene turnelerimiz vardı, bu sene daha da yoğun geçecek. Tiyatrosu olan bir ülkede kötülükler, çirkinlikler, yanlışlıklar sürüp gitmez. Tüm izleyicilerimizi ve Esenyurtluları güzellikleri görmek adına sahnemize bekliyoruz” ifadelerini kullandı.