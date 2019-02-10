Belediyeden Aksaray Meydanı'na mobil tanzim satış noktası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, enflasyonla topyekün mücadele kapsamında Aksaray Meydanı'na mobil tanzim satış noktası kurdu. Kentte 50 tanzim satış noktası kurulacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Aksaray Meydanı'na kurulan mobil tanzim satış noktasında incelemelerde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, son zamanlarda artan sebze ve meyve fiyatlarına karşı mobil tanzim satış noktaları projesiyle vatandaşın uygun fiyatlara alışveriş yapmasının hedeflendiğini söyledi. İstanbul'un 50 noktasında büyük çadırlarda sebze satışlarının gerçekleştirileceğini belirten Baraçlı, “Enflasyonla topyekün mücadele adına Tarım ve Orman Bakanlığımızın desteğiyle gerçekleştirdiğimiz, İstanbul'un 50 noktasında büyük çadırlarda vatandaşımıza sebze noktasında satışlarımızı gerçekleştireceğiz. Tabii ki bizler bunları gerçekleştirirken tarladan toplanan fiyatın aynen İstanbul'daki vatandaşlarımıza yansıtılması adına çalışmalarımız devam ediyor. Bizler tüm gıda ve tarım dairemiz, Beltur şirketimizle beraber aktif bir şekilde bu 50 noktada çalışmalarımız devam edecek. Tüm ekip arkadaşlarımız, halkla ilişkiler ekibimiz, zabıta ekibimiz satışları buralarda gerçekleştirecek. Ve aynı zamanda satışlarımızı gerçekleştirirken de ürünün kalitesine de son derece dikkat edeceğiz. Marketlerde alınan ürünlerin kalitesinde onlara ürünleri onlara sunarak, vatandaşlarımızın temiz, leziz ürünleri almalarını sağlayacağız” dedi.

“İstanbul'da 50 noktada bu satışları gerçekleştireceğiz”

Amaçlarının enflasyonla topyekün mücadele olduğunu ifade eden Baraçlı, “Bu ne demek? Fiyat artışları gerçekleşiyor. Sizler de bunları takip ediyorsunuz. Son satış noktasındaki fiyatların daha alt seviyelere çekilebilmesi, vatandaşımızın konforunu ve rahatını arttırabilmek adına bizler bu çalışmayı Tarım ve Orman Bakanlığımızla beraber başlatmış olduk. Onların bize vermiş olduğu direktifler doğrultusunda da İstanbul'da 50 noktada bu satışları gerçekleştireceğiz. Her satış noktamızda yazar kasamız ile işlemlerimizi gerçekleştirmiş olacağız. Tabii ki meydanlarda ve satış noktalarında oluşabilecek kalabalıklarla ilgili de tedbirlerimizi alacağız. Önümüzdeki hafta başlayacak olan bu çalışmamız bizler için çok önemli. Çünkü tanzim satış mantığında faaliyetimizi sürdüreceğiz. Bizler bu faaliyetlerimizi sürdürürken vatandaşın memnuniyetini sağlayabilmek, aynı zamanda problemlerin ortadan kalkmasını sağlayabilecek tedbirleri de her noktada alma gayretinde olacağız” diye konuştu.

“Ürünlerimiz domates, biber, patlıcan, patates, soğan, ıspanak ve salatalık”

İlk etapta 7 ürünle başlayacaklarını ve gelen talebe göre ürünlerin çeşitleneceğini belirten Baraçlı, “Tabii ki önemli olan unsur vatandaşlarımızdan gelecek istek ve talepler doğrultusunda ürünlerin teminini sağlayabilmek, aynı zamanda da bakanlığımızın bu noktada bize destekleri de bu projemizin en önemli unsuru olacak. Tabii ki sizlerin de desteği ve gayretiyle enflasyonla hep beraber mücadele etmiş olacağız. Ürünlerimiz domates, biber, patlıcan, patates, soğan, ıspanak ve salatalık olmak üzere bu ürünlerde çalışmalarımız başlayacak” şeklinde konuştu.