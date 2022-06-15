Belediyeden örnek çalışma: Atıklar organik gübreye dönüştürüldü

Ekipler, toprak altında bekleyen organik gübreleri iş makineleri ile çıkararak park ve bahçelerde kullanılmak üzere ilgili merkezlere sevk etti.

Sürdürülebilir ekolojik çevre adına hem insan hem hayvan hem de bitki sağlığı için ilçe genelinde birçok projeye imza atan Esenyurt Belediyesi, hayvan gübresini organik bitki gübresi haline getirerek ilçedeki park ve bahçelerde kullanmaya devam ediyor. Ekipler, kurban satış alanında kalan hayvan gübrelerinin hem halk sağlığına ve çevreye zarar vermesini önlüyor hem de bir yıl toprak altında bekleterek bitki gübresi haline getiriyor. Elde edilen hayvan gübreleri ilçedeki park ve bahçelerde kullanılmak üzere nakledildi.

“Yaklaşık bir yıl muhafaza ettik”

2021 yılında taze hayvan gübresini toprağa gömdüklerini belirten Veteriner İşleri Müdürü Halil Çalış, “2021 yılında bu alanda kurulan kurban satış yerimizde biriken tonlarca taze hayvan gübresini çevreye ve insana zarar vermeyecek şekilde günlük olarak toplayıp toprağa gömdük. Hayvan gübresi taze olarak toprağa verildiğinde içindeki karbon ve azot oranı büyük olduğundan bitki bu gübreden faydalanamayacağı için gübreyi toprak altında olgunlaştırarak bu azot ve karbon oranının küçültülmesini sağladık. Bu olgunlaşmayı sağlamak için gübreyi toprakta gömülü şekilde yaklaşık bir yıl muhafaza ettik. Sonrasında bunları alıp Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzde kullanılmak üzere nakillerini gerçekleştiriyoruz” dedi.

Kurban satış yerinde çalışmalar titizlikle devam ediyor

Bu yıl da kurban satış yerinin hazırlıklarını titizlikle tamamladıklarının altını çizen Çalış, “Yine bu yıl kuracağımız Esenyurt Belediyesi'ne ait kurban satış yerlerimizin hazırlıklarını titizlikle yaparken, kurban satış döneminde ortaya çıkabilecek taze hayvan gübrelerini yine geri dönüştürerek organik gübre haline getirip projelerimizi uygulamaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.