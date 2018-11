Belediyeden sokak hayvanlarına kulübe

Maltepe Belediyesi, kış şartlarına uygun olarak hazırladığı 80 kedi evi ve köpek kulübesini, parklara, muhtarlık önlerine ve ormanlık alanlara yerleştirdi. Özel bir sigorta şirketinin de destek verdiği çalışmalarda, kedi evi aynı anda 5 kedi, köpek kulübeleriyse aynı anda 2 köpek kalabilecek şekilde tasarlandı. OSB adı verilen yapı malzemesiyle donatılan ve nefes alabilen ithal ahşap boyasıyla rengarenk boyanan kulübeler, su geçirmeyecek biçimde dizayn edildi. Kulübelerin büyük bir kısmı çalınmalara karşı, metal ankraj yapılarak betonlandı.

“Onlar üşürse yüreğimiz donar”

Kedi evi ve köpek kulübesinin yapımına devam edeceklerini ifade eden belediye yetkilileri, sokak hayvanları için mama desteklerinin süreceğini de söyledi. Çalışmalarla ilgili konuşan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, şunları kaydetti: “Sokaktaki can dostlarımızı soğuğun etkisini hissettirmeye başladığı şu günlerde evsiz bırakmak istemedik. Elimizden geldiğince onlara yönelik sıcak yuvalar hazırladık. Zamanla kulübe sayılarımız da artacak. Yeterli olmasa da her sene, ortalama 100 kulübeyi hayvanlarımız için üretiyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemlerde, sokakta yaşayan can dostlarımız için daha farklı hizmetleri, imkanımız ölçüsünde sunmaya çalışacağız. Onlar bizim can yoldaşımız, onlar üşürse bizim yüreğimiz donar.”