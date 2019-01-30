Belgesel meraklılarına iki film birden

Yönetmenliğini Kibar Dağlayan Yiğit'in üstlendiği “İplik Hayatlar” ve “Rüzgârın Şarkısı” isimli belgesel filmlerinin gösterimi, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde yapıldı. Belgesel gösteriminin ardından yönetmen Kibar Dağlayan Yiğit ve filmlerin yapımcısı Yavuz Gümüş ile söyleşi yapıldı.

Lise eğitimini ekonomik koşullar nedeni ile yarıda bırakmak zorunda kalan yönetmen Kibar Dağlayan Yiğit, uzun süre büro sekreterliği ve benzeri işler yaptıktan sonra, hayata dair küçük öyküler yazmaya başladığını söyledi. Yiğit, “İplik Hayatlar” isimli filmde, 2005 yılında Bursa'da bir fabrikada çıkan yangında hayatını kaybeden beş kadın işçinin öyküsünü anlattı. Kendisi de eski bir tekstil işçisi olan Yiğit, o günkü manşet haberlerin Bursa'daki fabrika yangınına yer verdiğini, hasarın büyüklüğüne vurgu yaptığını ama beş kadın işçinin ölümünün küçük bir ayrıntı olarak sunulduğunu söyledi. Yiğit, “Rüzgârın Şarkısı” ismini taşıyan belgeselde de, köyde yaşayan insanların köylerini terk etmeme halleri, dayatılan yaşam sürecine asla uymamaları ve güneşin, suyun, toprağın insandaki hallerine tanıklık etmesini anlattı.