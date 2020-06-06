Belgrad Ormanı uzun bir aradan sonra yeniden doldu

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının iptal edilmesiyle birlikte vatandaşlar Belgrad Ormanı'na akın etti.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle uzun süredir İstanbulluların özellikle hafta sonunu değerlendirmek için gittikleri Belgrad Ormanı ıssızlığa bürünmüştü. 1 Haziran'dan itibaren önce park, bahçe, mesire alanları gibi alanların açılması ardından hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının iptal edilmesiyle birlikte Belgrad Ormanı yeniden eski kalabalık günlerine döndü. Evde oturmaktan sıkılan ve hafta sonunu değerlendirmek isteyen vatandaşlar soluğu Belgrad Ormanı'nda aldı.

Doğa Koruma Milli Parklar 1'inci Bölge Müdürlüğü de herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için önlemlerini aldı. Ormanın girişinde araç kuyrukları oluştu. Kimi piknik yapmak için kimi spor yapmak için kimi temiz hava almak için ormana akın eden vatandaşlar doğayla buluşmanın mutluluğunu yaşadı. Belgrad Ormanı'nın yeniden kalabalıklaştığı o anlar drone ile görüntülendi.

“Biraz kafa dağıtalım dedik”

Belgrad Ormanı'na kafa dağıtmak için arkadaşlarıyla geldiğini dile getiren Kadir Muslu, “Şu an çok mutluyum. İyi ki yasak kalktı. 6 kilometre koştuk şimdi. Arkadaşlarla bir şeyler atıştırıyoruz. Ara ara geliyoruz. 2 aydır evdeyiz. 1 haftadır çalışıyorum. Bugün izinliydik. Biraz kafa dağıtalım dedik. Değişiklik olsun istedim. Yasağı ilk duyduğumda psikolojim bozuldu. Çünkü ben o günlerde çalışıyorum. Yasak kalktığı zaman inanılmaz mutlu oldum. Restoranda çalışıyorum. Artık normalleşmeye geçmemiz lazım. Herkes kendini izole edecek ve normalleşeceğiz. Nereye kadar böyle gidecek? Milleti durduramazsınız“ diye konuştu.

“Arkadaşlarımızla gelip stres atmak çok iyi geldi bize”

3 aydır evde çok sıkıldıklarını belirten Ayhan Kartal, “Çok güzel oldu. Yaklaşık 3 aydan beri çok sıkılmıştık. İçeride bunalmıştık. Şu anda çocuklarımızı buraya getiremiyoruz ama en azından arkadaşlarımızla gelip stres atmak çok iyi geldi bize. Gördüğüm kadarıyla insanlarda rağbet ediyor. Hafta sonunun tatil olması çok iyi oldu. Biz arkadaşlarla Salı günü bir program yapmıştık. Daha sonra yasak mıydı değil miydi derken biz programımızı bozmadık. İyi ki bozmamışız. Sıkıntı olacak deyip gelmeyen arkadaşlarımız da oldu. 6 kişi geldik. Çok eğlenceli ve güzel geçiyor“ ifadelerini kullandı.