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Belgrad Ormanı'nda ölü bulunan Arda Duman'ın son görüntüsü ortaya çıktı

Belgrad Ormanı’nda cesedi bulunan Arda Duman’ın, okuduğu Boğaziçi Üniversitesi’nden çıktığı anlara ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Belgrad Ormanı'nda cesedi bulunan Arda Duman'ın, okuduğu Boğaziçi Üniversitesi'nden çıktığı anlara ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.


Kayıp Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman'ın cesedi dün gece Belgrad Ormanı'nda AKUT ekipleri tarafından araba yoluna yaklaşık 1 kilometre mesafede bulunmuştu. Duman'nın eğitim gördüğü Boğaziçi Üniversitesi'nden çıkış anına ilişkin görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, üniversitedeki turnikelerden çıktığı ve belediye otobüsüne bindiği görülüyor.

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