Belhanda bu sezonki 2. golünü attı

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, Hajduk Split maçında attığı gole bu sezon ikinci gol rakip fileleri havalandırdı. Belhanda, Başakşehir'de karşında da gol atmıştı.

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Hırvat ekibi Hajduk Split ile karşılaşan Galatasaray'da Younes Belhanda oyuna sonradan girdi golünü kaydetti. Maça yedek başlayan 71. dakikada Ömer Bayram'ın yerine oyuna giren Belhanda 77. dakikada takımının ilk golünü attı. Geçtiğimiz hafta sonu Süper Lig'deki Medipol Başakşehir müsabakasında gol atan 30 yaşındaki futbolcu, bu sezonki gol sayısını da 2'ye çıkardı.