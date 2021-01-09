Belhanda hat-trick yaptığı topu aldı

Gençlerbirliği maçında Galatasaray'daki ilk hat-trickini yapan Faslı futbolcu Younes Belhanda, mücadelenin ardından maçın topunu hatıra olarak aldı.

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, Gençlerbirliği karşısında attığı 3 golle sarı-kırmızılı forma ile ilk hat-trickini yaptı. Belhanda ligdeki gol sayısını da 5'e çıkardı. Yıldız futbolcu karşılaşma sonrasında maçın topunu hatıra olarak aldı.