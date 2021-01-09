İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Belhanda hat-trick yaptığı topu aldı

Gençlerbirliği maçında Galatasaray’daki ilk hat-trickini yapan Faslı futbolcu Younes Belhanda, mücadelenin ardından maçın topunu hatıra olarak aldı.

Gençlerbirliği maçında Galatasaray'daki ilk hat-trickini yapan Faslı futbolcu Younes Belhanda, mücadelenin ardından maçın topunu hatıra olarak aldı.


Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, Gençlerbirliği karşısında attığı 3 golle sarı-kırmızılı forma ile ilk hat-trickini yaptı. Belhanda ligdeki gol sayısını da 5'e çıkardı. Yıldız futbolcu karşılaşma sonrasında maçın topunu hatıra olarak aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.