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Belhanda maske ile oynadı

Galatasaray’ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, çenesinden ameliyat olduğu için Fenerbahçe derbisinde maske ile oynadı.

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, çenesinden ameliyat olduğu için Fenerbahçe derbisinde maske ile oynadı.


Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Younes Belhanda, Kasımpaşa maçında çenesinden sakatlanmış daha sonra ameliyat olmuştu. Club Brugge ve Yeni Malatyaspor karşılaşmalarında sakatlığından dolayı oynayamayan Belhanda, Fenerbahçe derbisinde ilk 11'de yer aldı. Özel bir maske ile mücadelede forma giyen Faslı futbolcu, 90 dakika sahada kaldı.

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