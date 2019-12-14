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Belhanda'dan bu sezonki 4. gol

Galatasaray’ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, Ankaragücü maçında penaltıdan attığı golle bu sezon 4.

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, Ankaragücü maçında penaltıdan attığı golle bu sezon 4. kez rakip fileleri havalandırdı.


Galatasaray'ın Ankaragücü ile oynadığı müsabakada sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu Younes Belhanda takımının ikinci golünü kaydetti. Belhanda, maçın 83. dakikasında kazanılan penaltıyı gole çevirdi. Yıldız futbolcu geçtiğimiz hafta da Alanyaspor karşılaşmasında penaltıdan gol atmıştı.


Bu sezon 17 resmi müsabakada görev alan 29 yaşındaki futbolcu, böylece 4. golünü kaydetti. Faslı futbolcu bu sezon attığı 4 golün 3'ünü penaltıdan buldu.


Belhanda daha önce de TFF Süper Kupa'da Akhisarspor ile Süper Lig'de Kayserispor ve Alanyaspor ağlarını sarsmıştı. Yıldız futbolcu bu maçlarda 1294 dakika süre alırken, 1 de asist yaptı.

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