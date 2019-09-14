İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Belhanda'nın çenesinde 2 kırık tespit edildi

Galatasaray’ın Faslı yıldızı Younes Belhanda’nın dün oynanan Kasımpaşa maçında yüzüne aldığı darbe sonucu çenesinde 2 kırık tespit edildiği ve başarılı bir operasyon geçirdiği açıkladı.

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda'nın dün oynanan Kasımpaşa maçında yüzüne aldığı darbe sonucu çenesinde 2 kırık tespit edildiği ve başarılı bir operasyon geçirdiği açıkladı.


Galatasaray'ın dün sahasında Kasımpaşa ile yaptığı mücadelenin 90. dakikasında çenesine aldığı darbe sonrası ilk müdahalesi saha içinde yapılan ve kırık şüphesiyle maçın ardından hastaneye kaldırılan Younes Belhanda'dan kötü haber geldi. Faslı oyuncuya yapılan tetkikler sonucunda çene sol taraf mandibula kemiğinde ve çene sağ taraf ön bölgede olmak üzere iki kırık tespit edildiği ve bu sabah erken başarılı bir operasyon geçirdiği açıklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.