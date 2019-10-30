Ben ve Öteki oyunu Cuma günü seyirciyle buluşacak

Ben ve Öteki adlı tiyatro oyunu, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde 1 Kasım Cuma günü seyircisiyle buluşacak.

Ben ve Öteki adlı tiyatro oyunu, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde 1 Kasım Cuma günü seyircisiyle buluşuyor. Fercan Bay Tiyatrosu oyuncuları tarafından sahnelenecek olan Ben ve Öteki isimli tiyatro oyunu, yoksul bir kasabadaki tımarhanede yatan hasta Ziya ile Psikiyatr Cihangir Bey arasında geçiyor. "Her düzen kendisini var etmek için ötekiler inşa eder" fikrini savunan absürt ve kara mizah tarzındaki oyun, sürükleyici diyalogları, koreografileri ve diğer karakterleriyle birlikte delilik/akıllılık sınırını sağlık sistemi üzerinden sorguluyor. Düzenin yapı taşı olarak delilik ve akıllılık arasındaki sınır inşası aynı zamanda 'ben ve öteki' kavgası olarak sunuluyor. Oyun içerisinde ve sonunda seyirciye kimin akıllı kimin deli olduğu sorgulatmaya çalışılıyor.

Oyunun yönetmeni Tuna Öztunç, oyunla ilgili değerlendirmesinde, "Kim deli, kim akıllı sorgusu. Normal olan deli, anormal olan akıllı. Son yüzyılın en çok dillendirilen ve zaman içinde slogana dönüşen metaforu. Lakin artık bir klişeden ibaret bence. Bırakalım artık sıradan insanın kendisi karar versin. Biz sadece çıldırmış bir dünyada kendini konumlandırmaya ve olup biteni sorgulamaya çalışan insanı anlatmaya çalıştık. Sadece bu" diye konuştu.

Aynı zamanda ilk tiyatro oyununu yazan, Ben ve Öteki oyunun yazarı ve tiyatro oyuncusu Fercan Bay, hastane müdürü Remzi karakterini canlandırırken, Emre Avşar (Cihangir), Gürcan Yavuz (Ziya), Burcu Kotil (Nesrin), Bekir Garip (Önder), Serap Can (hasta kadın), Selen Güngör de (hasta bakıcı) karakterlerine hayat veriyor.