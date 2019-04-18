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Benim Kaskom, yılın ürünü seçildi

Generali Sigorta’nın araç sahiplerinin ihtiyacına göre şekillendirdiği ve tamamen isteğe bağlı olarak özelleştirilebilen "Benim Kaskom" ürünü, Türk tüketicilerinin oylarıyla "Yılın Ürünü" seçildi.

Generali Sigorta'nın araç sahiplerinin ihtiyacına göre şekillendirdiği ve tamamen isteğe bağlı olarak özelleştirilebilen "Benim Kaskom" ürünü, Türk tüketicilerinin oylarıyla "Yılın Ürünü" seçildi.



Sigorta şirketi Generali Sigorta'nın “Benim Kaskom” ürünü, “Yılın Seçilmiş Ürünü (YSÜ)” programı kapsamında Türk tüketicilerinin oylarıyla "Yılın Ürünü" seçildi. Şirketten yapılan açıklamaya göre araştırma şirketi Nielsen'in Türkiye genelinde tüketiciler ile yüz yüze görüşerek yaptığı anketler sonucunda Benim Kaskom, kasko kategorisinde ödüle layık görüldü. Generali Sigorta, Türk tüketicilerinin referansı olan “Yılın Seçilmiş Ürünü (YSÜ)” logosunu 1 yıl boyunca tüm reklamlarında, ürün paketlerinde ve iletişim çalışmalarında kullanacak.



Açıklamaya göre şirketin tamamen müşterilerinin ihtiyacına göre şekillendirdiği "Benim Kaskom" ürünü; modüler yapısı ile araç sahibinin kendi kasko teminat paketlerini oluşturmasına olanak tanıyor. Ayrıca ihtiyaç dahilinde olmayan teminatlara ekstra prim ödeme zorunluluğunu da ortadan kaldırıyor.



"Benim Kaskom, Türkiye'de yepyeni bir sigortacılık deneyimi vaat ediyor"


Generali Sigorta Direkt Satış ve Pazarlama Direktörü Kerem Ölmez 44 ülkede 4.5 milyar tüketiciye ulaşan “Yılın Seçilmiş Ürünü (YSÜ)” programı kapsamında aldıkları ödülle ilgili konuştu. İstanbul'da gerçekleştirilen ödül töreninin ardından açıklamalarda bulunan Kerem Ölmez, "Yılın Seçilmiş Ürünü (YSÜ), dünyanın en köklü ödül törenlerinden biri. Aldığımız ödül, özellikle de Türk tüketicilerinin oylarıyla verilen verilen bu değerli ödül, bizleri çok mutlu etti. Benim Kaskom, araç sahiplerine her bütçeye özel kasko poliçesi oluşturabilme imkanının yanı sıra hızlı, zahmetsiz ve yepyeni bir sigortacılık deneyimi vaat ediyor. Benim Kaskom, “Bildiğin Gibi Değil” sloganımızla geçtiğimiz yıllarda başlattığımız dijital dönüşümün ürünlerinden biri. Türk tüketicisini hayatlarını kolaylaştıracak inovatif ürünlerle buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

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