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Benzin 7 lirayı aştı

Benzinin litre satış fiyatı 16 kuruşluk artışın ardından 7 liranın üzerinde seyrediyor.


Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), geceyarısı itibariyle benzinin litre fiyatında 16 kuruş artış yapılacağını duyurmuştu. Zammın ardından benzinin litresi bazı bölgelerde 7 liranın üzerinde satılıyor. İstanbul'da benzinin litre satış fiyatı ortalama 7 liradan, Ankara'da 7 lira 10 kuruştan, İzmir'de 7 lira 12 kuruştan satılıyor.


Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.

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