İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Benzin ve motorinde büyük indirim

Bu geceyarısından itibaren benzinde 15 kuruş, motorinde ise 23 kuruş indirim uygulanacak.


Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatında 15 kuruş, motorinin litre satış fiyatında da 23 kuruş indirim yapılacağını duyurdu.


İndirimlerin ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 6,24 liradan 6,09 liraya, Ankara'da 6,35 liradan 6,20 liraya, İzmir'de 6,34 liradan 6,19 liraya düşecek. Motorinin litre satış fiyatı ise İstanbul'da ortalama 6,20 liradan 5,97 liraya, Ankara'da 6,28 liradan 6,05 liraya, İzmir'de ise 6,29 liradan 6,06 liraya inecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.