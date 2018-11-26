Benzin ve motorinde büyük indirim

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatında 15 kuruş, motorinin litre satış fiyatında da 23 kuruş indirim yapılacağını duyurdu.

İndirimlerin ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 6,24 liradan 6,09 liraya, Ankara'da 6,35 liradan 6,20 liraya, İzmir'de 6,34 liradan 6,19 liraya düşecek. Motorinin litre satış fiyatı ise İstanbul'da ortalama 6,20 liradan 5,97 liraya, Ankara'da 6,28 liradan 6,05 liraya, İzmir'de ise 6,29 liradan 6,06 liraya inecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.