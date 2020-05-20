Benzin ve motorinde zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) açıklamasına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 20 kuruş, motorinin litresine 12 kuruş zam yapıldığı duyuruldu. Zamların ardından benzinin litresi İstanbul'da ortalama 5,83 liraya, Ankara'da 5,98 liraya, İzmir'de 6,01 liraya yükselecek. Motorinin litresi de İstanbul'da ortalama 5,47 liraya, Ankara'da 5,57 liraya, İzmir'de 5,58 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.