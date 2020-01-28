Benzin ve motorine yeni indirim

EPGİS son indirimi dün akşam motorinde 21, benzinde 23 kuruş olarak duyurmuştu.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), sosyal medyadan benzin ve motorine bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde indirim yapılacağını duyurdu. Açıklamada benzinin litre satış fiyatında 10, motorinde ise 13 kuruşluk indirim geleceği belirtildi. İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da ortalama 6,69 liraya, Ankara'da 6,79 liraya, İzmir'de 6,80 liraya düşecek. Motorin fiyatları ise İstanbul'da ortalama 6,19 liraya, Ankara'da 6,27, liraya ve İzmir'de 6,27 liraya gerileyecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.