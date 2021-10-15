Benzin ve motorine zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 14, motorinin litresine de 41 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 7,77 liradan 7,91 liraya, Ankara'da 7,85 liradan 7,99 liraya, İzmir'de ise 7,87 liradan 8,01 liraya yükselecek. Motorin fiyatları ise ortalama İstanbul'da 7,50 liradan 7,91 liraya, Ankara'da 7,58 liradan 7,99 liraya ve İzmir'de 7,60 liradan 8,01 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.