Benzin ve motorine zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 63, motorinin litresine de 94 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 12,93 liradan 13,56 liraya, Ankara'da 13,01 liradan 13,64 liraya, İzmir'de ise 13,02 liradan 13,65 liraya yükselecek. Motorin fiyatları ise ortalama İstanbul'da 12,75 liradan 13,69 liraya, Ankara'da 12,84 liradan 13,78 liraya ve İzmir'de 12,83 liradan 13,77 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.