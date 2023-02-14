Benzin ve motorine zam

Benzinin litre satış fiyatına 1 lira 9 kuruş, motorinin litresine ise 1 lira 21 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 20,90 liraya, Ankara'da 21,17 liraya, İzmir'de ise 21,07 liraya yükseldi. Motorin fiyatları ise İstanbul'da ortalama 21,23 liraya, Ankara'da 21,55 liraya ve İzmir'de 21,59 liraya yükseldi.

Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.