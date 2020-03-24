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Benzinde indirim beklentisi

benzin fiyatlarına bu geceyarısından itibaran geçerli olacak şekilde 22 kuruş indirim yapılması bekleniyor.


Küresel çevrede ptrol fiyatlarındaki düşüş iç piyasaya indirim olarak yansıyor. Bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 22 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. İndirimin ardından benizin litres fiyatı İstanbul'da ortalama 4.96 liraya, Ankara ve İzmir'de 5,10 liraya gerileyecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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