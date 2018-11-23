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Benzine 16 kuruş indirim geldi

Benzinin litre satış fiyatına bu geceyarısından itibaren 16 kuruşluk indirim uygulanacak.


Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) benzinin litre fiyatına bu geceyarısından itibaren 16 kuruş indirim yapılacağını duyurdu. Söz konusu indirim sonrasında benzinin litresi İstranbul'da ortalama 6,40 liradan 6,24 liraya, Ankara'da 6,52 liradan 6,36 liraya ve İzmir'de 6,50 liradan 6,34 liraya düşecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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