Benzine 27 kuruş zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzinin litre satış fiyatına bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde 27 kuruş zam yapılacağı duyuruldu. Zammın ardından İstanbul'da benzinin litre fiyatı ortalama 6,05 liradan 6,32 liraya, 6,15 liradan 6,42 liraya, İzmir'de ise 6,10 liradan 6,37 liraya yükselecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.