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Benzini biten motosikleti ayağıyla itti

Eyüpsultan’da bir motosiklet sürücüsü, benzini biten başka bir motosikleti ayağıyla itti.

Eyüpsultan'da bir motosiklet sürücüsü, benzini biten başka bir motosikleti ayağıyla itti. Görenleri hayrete düşüren o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


Eyüpsultan'da 34 JF 5117 plakalı motosikletin sürücüsü, benzini biten bir motosikleti diğer sürücü ve vatandaşların şaşkın bakışlarına aldırış etmeden ayağıyla itmeye başladı. Hem kendisini hem de trafikteki diğer araç sürücülerini tehlikeye atan motosiklet sürücüsü, görenleri hayrete düşürdü. O anlar ise bir cep telefonunun kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, bir motosikletçinin başka bir motorcuyu seyir halindeyken ayağıyla ittiği görülüyor.

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