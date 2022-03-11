Berat Albayrak'ın kitabı raflarda

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ‘Burası Çok Önemli!' isimli bir kitap çıkardı.

Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndaki görevinden ayrıldıktan sonra Türkiye ekonomisine ilişkin görüşlerini aktardığı ‘Burası Çok Önemli!' isimli bir kitap raflardaki yerini aldı. Albayrak, kitabında hem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı hem de Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda görev yaptığı dönemde hangi politikaları neden uyguladığını, neleri değiştirmek istediğini anlattı.

“2030 yılını dahi bulmadan ekonomik ve refah düzeyi olarak ülke tarihinin en güçlü dönemine gireceğiz”

Kitabın tanıtım bülteninde şu ifadelere yer verildi: "Şunu çok net bir biçimde ifade edebilirim ki biz köprüyü geçtik. Evet! Türkiye Cumhuriyeti olarak biz artık köprüyü geçtik. Çok da uzun bir süre kalmadı; 2030 yılını dahi bulmadan ekonomik ve refah düzeyi olarak ülke tarihinin en güçlü dönemine gireceğiz... Kişi başı gelir, cari denge, istihdam ve üretim anlamında dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri olma sürecimiz başlayacak. Tarihten aldığı büyük mirasla... Üç kıtanın kesişim noktasındaki jeopolitik ve jeostratejik konumuyla... Özellikle son 20 yıldır konsolide ettiği bölgesel ve küresel tecrübeyle... Sahip olduğu güçlü liderlikle... Ulaşımdan savunma sanayiine, ekonomiden enerjiye inşa ettiği sağlam altyapı ve kapasitesiyle... Türkiye bu tasavvuru ortaya koyabilmeye namzet en önemli ülkelerden biri olacaktır."