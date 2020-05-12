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Berber ve kuaförler dezenfekte edildi

Başakşehir Belediyesi, tekrar hizmet vermeye başlayan berber ve kuaförlerde dezenfeksiyon işlemi yaptı.

Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, tulum giyerek alkol içerikli dezenfektanlarla berber ve kuaförleri köşe bucak temizledi.


İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeyle 21 Mart'ta geçici olarak faaliyetleri durdurulan berber, kuaför ve güzellik salonları, normalleşme adımları kapsamında yayınlanan yeni genelgeyle tekrar hizmete açıldı.


Başakşehir Belediyesi, uzun süre sonra tekrar işinin başına geçen berber, kuaför ve güzellik salonu çalışanlarının yanındaydı. Başakşehir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, tulumlarını giyerek alkol içerikli dezenfektanlarla işletmelerin kullandığı ekipmanı, koltukları, masa ve lavaboları, duvar ve camları olmak üzere her yerini dezenfekte etti.



Çalışanlara sağlık kiti hediye edildi


Dezenfekte işlemlerinin ardından Başakşehir Belediyesi ekipleri, berber, kuaför ve güzellik salonları çalışanlarına sağlık kiti hediye etti. İçerisinde maske paketi, dezenfektan ve Başakşehir Living Lab'de üretilen yüz koruyucu siper maskelerin bulunduğu sağlık kitleri çalışanlara ve işletme sahiplerine teslim edildi. 50 günü aşkın süredir ilk kez işinin başına geçen çalışanlar, dezenfeksiyon işlemi ve sağlık kiti hediyesinden memnun kaldıklarını söyledi.

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