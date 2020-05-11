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Berberler 50 gün sonra ilk müşterilerini almaya başladı

Korona virüs tedbirleri kapsamında 21 Mart’ta kapatılan berberler ve kuaförler, hizmete başladı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta kapatılan berberler ve kuaförler, hizmete başladı. Berberlerin açılmasıyla sabahın ilk saatlerinde gelen müşteriler hijyen kuralları kapsamında tıraşlarını oldu.


Korona virüs tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta kapatılan berberler ve kuaförler 50 gün sonra iş başı yaptı. Kontrollü normalleşme kapsamında açılan berberler ilk müşterilerini almaya başladı.


Sabah 09.00 itibariyle açılan berberler randevu usulü gelen ilk müşterilerini tıraş etti.


Bakırköy'de ilk müşterileri alan berber esnafı “Bugün işimize başladık. İlk müşterimiz aldık 50 gün sonra. Tüm hijyen kurallarına uyarak. Tek kullanımlık ürünler kullanıyoruz Havlular önlükler.. Saat başı müşteri alabileceğiz. 45 dakika tıraştan sonra 15 dakika hijyen temizliği yağacağız. Eski havlularımızı kaldırdık. İkramımız olmayacak. Saçını kesen gidecek” dedi.


Randevulu sistemle ilk müşteri olan vatandaş ise, “Bizim için psikolojik sınavdı. Berberlerin açılacağını öğrenir öğrenmez randevumu aldım. İlk müşteri olmak mutluluk verici” dedi.

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