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Beren Saat'in canlandırdığı ‘Atiye'den ilk kareler

Başrolünü Beren Saat ve Mehmet Günsür’un paylaştığı ‘Atiye’ dizisinden ilk fotoğraflar paylaşıldı.

Başrolünü Beren Saat ve Mehmet Günsür'un paylaştığı ‘Atiye' dizisinden ilk fotoğraflar paylaşıldı.


Heyecanla beklenen Atiye dizisinden ilk kareler geldi. Başrollerini Beren Saat, Mehmet Günsür, Melisa Şenolsun ve Metin Akdülger'in paylaştığı dizinin geçtiğimiz günlerde ilk tanıtımı yayınlanmıştı. Dizi, 27 Aralık'ta Netflix'te yayın hayatına başlayacak. Beren Saat en son dizi oyunculuğunu Muhteşem Yüzyıl'da sergilemişti.

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