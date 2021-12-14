Berfin'in babası canlı yayında isyan etti

Berfin Özek'in yüzüne asit atan eski sevgilisiyle barışıp nikah masasına oturması yankı uyandırdı. Olayın ardından konuşan Berfin'in babası Yaşar Özek isyan etti.

Berfin Özek'in babası Yaşar Özek, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün canlı yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programına telefonla bağlanarak ilk kez yaşananları anlattı.

“Berfin sadece ailesine değil, bütün sevenlerine ihanet etti”

Kızının evlendiğini sosyal medyadan öğrendiğini anlatan baba Yaşar Özek “Ben şimdiye kadar onun için elimden gelen her şeyi yaptım. Bu saatten sonra yanında değilim. Bize çok büyük yanlış yaptı” sözleriyle isyan etti. Gideceğini öğrendiğinde kızıyla konuştuğunu ama faydası olmadığını anlatarak “Bundan 5-6 önce ay zaten gitti, bir müddet onlarda kaldı. Ondan sonra pişman oldu. ‘baba özür dilerim. Sen ne dersen onu yapacağım' dedi. Tekrar gitmek istediği gün de konuştum. ‘gidersen sadece ben değil, sevenlerin de senden nefret edecek' dedim. İkna ettiğimi sandım ama o bildiğini okudu. Berfin sadece ailesine değil, bütün sevenlerine ihanet etti” ifadesini kullandı. Berfin'i bir daha görmek istemediğini söyleyen baba “İnsan kendi kızından nefret eder mi? Onu gördüğüm gün yüzüne tüküreceğim. Bundan sonra Berfin diye bir kızım yok” sözleriyle tepkisini dile getirdi.