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Berfu Cengiz, Özbekistan'da çiftlerde şampiyon oldu

Milli sporcu Berfu Cengiz, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından Özbekistan’da düzenlenen turnuvada Özbek partneri Nigina Abduraimova ile birlikte çiftler kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.

Milli sporcu Berfu Cengiz, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından Özbekistan'da düzenlenen turnuvada Özbek partneri Nigina Abduraimova ile birlikte çiftler kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.


Özbekistan'ın Fergana kentinde gerçekleştirilen 25 bin Dolar ödüllü Fergana Women's turnuvasında 1 numaraları seribaşı olarak mücadele eden Berfu-Nigina ikilisi finalde Isabella Bozicevic-Ksenia Laskutova çiftiyle karşılaştı. Sert zeminde düzenlenen organizasyonda karşılıklı kazanılan setlerin ardından galibi, tie-break belirlerken kritik oyunda daha az hata yapan Berfu-Nigina ikilisi, 1 saat 6 dakika sonunda 4-6, 6-1, 10-3'lük setlerle şampiyonluğu elde etti.


Profesyonel kariyerinin 7. çiftler zaferine ulaşan Cengiz, haftaya İsrail'de düzenlenecek 25 bin dolar ödüllü ‘W25 Akko' turnuvasında mücadele edecek.

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