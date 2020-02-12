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Berger: “ULUSKON projelerine destek vereceğiz”

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, ULUSKON projelerine destek vereceklerini kaydetti.


Uluslararası Yatırım ve iş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emıne Atasoy öncülüğün deki bir gurup heyetiyle Berger'i ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Atasoy, Türkiye'nin, AB uyum sürecinde çok çaba gösterdiğini kaydederek, “İş dünyası kuruluşu olarak Türkiye'nin, AB'ye girmesini destekliyoruz. Konfederasyon olarak hem sosyal hem ekonomik projelerini hayata geçirmesinde AB üyesi ülkelerdeki sivil toplum kuruluşlarıyla beraber ortak projeler üretebiliriz” dedi.


Berger ise AB Delegasyonu olarak ULUSKON ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını ifade etti. Büyükelçi Berger, delegasyon olarak ULUSKON 'un projelerine destek vereceklerini dile getirdi.

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