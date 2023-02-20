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Berkan Kutlu, depremzedeler için milli takım formasını bağışladı

Galatasaraylı futbolcu Berkan Kutlu, depremzedelere yardım için milli takım formasını sarı-kırmızılıların düzenleyeceği müzayedeye bağışladı.


Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve birçok ilde ciddi hasarlara sebep olan depremlerden etkilenen vatandaşlar için yardım çalışmaları devam ediyor. Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Berkan Kutlu da bu bağlamda milli takım formasını bağladı. Berkan, giydiği ay-yıldızlı formayı açık artırma ile satılması amacıyla sarı-kırmızılıların düzenleyeceği müzayedeye verdi.

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