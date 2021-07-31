Berkan Kutlu, Galatasaray ile ilk antrenmanına çıktı

Ön Eleme Turu'nda İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Yeni transfer Berkan Kutlu da sarı-kırmızılı formayla ilk idmanına çıktı.

Ön Eleme Turu'nda İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İdmanın ana bölümünde ise Johnstone maçının taktik çalışması gerçekleşti. Yeni transfer Berkan Kutlu da sarı-kırmızılı formayla ilk antrenmanını gerçekleştirdi.