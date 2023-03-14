Berkay Özcan: “Amacımız kupada nereye kadar gidebilirsek gitmek”

Medipol Başakşehir'in başarılı oyuncusu Berkay Özcan, Gent maçıyla ilgili amaçlarının kupada nereye kadar gidebilirse gitmek olduğunu söyledi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Gent ile sahasında karşılaşacak Başakşehir'de Teknik Direktör Emre Belözoğlu ve Berkay Özcan basın toplantısı düzenledi. Gent karşısında temkinli olduklarını fakat kazanmak için her şeyi yapacaklarını söyleyen Berkay Özcan, “Belçika'daki maçta saha şartları çok iyi değildi. Takım olarak ilk maçta istediklerimizi tam anlamıyla sahaya yansıtamasak da rakibimizden iyi olduğumuzu düşünüyorum. Sonuç olarak oradan 1-1'lik skor ile beraberlikle ayrıldık. Sahamızda turu geçmek için elimizden geleni yapacağız. İnşallah kazanarak turu alacağız” dedi.

“En keyif aldığım pozisyonda oynuyorum”

Bu sezonki performansı ve Emre Belözoğlu ile ilişkisinin sorulması üzerine konuşan Berkay, “Benim için önemli bir müsabaka olacak. Takımım ile birlikte her gün kendimi geliştirmek için elimden geleni yapıyorum. Emre hocanın takımın başına gelmesiyle birlikte Başakşehir formasıyla ilk golümü attım ve atmaya devam ediyorum. Şuan takımda 8 numara oynuyorum. Bana sorarsanız da en keyif aldığım, en verimli olduğum pozisyonda oynuyorum” ifadelerini kullandı.

“Yakalanacak başarılar ülke puanı için önemli”

Avrupa'daki hedefleri hakkında sorulan soruyu da cevaplayan genç oyuncu, “Maç maç giderek hareket ediyoruz. Sağlam basarak hareket etmek istiyoruz. Amacımız kupada nereye kadar gidebilirsek gitmek tabii ki. Türk takımlarının öncelikli hedeflerinin UEFA Şampiyonlar Ligi olması gerektiğini düşünüyorum fakat UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de yakalanacak başarıların ülke puanı için önemli olduğunu biliyoruz” ifadelerini kullandı.