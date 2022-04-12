Berko İlaç üretim süreçlerini yenileniyor

Berko İlaç ‘Berkovan' projesi ile üretim süreçlerini yeniliyor. Toplumun sağlığı için ihtiyaç olan üretimi daha hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirmeyi hedefleyen ilaç şirketi yeni projesinin startını verdi.

“Sağlıklı Yarınlara” vizyonuyla, toplum sağlığı için çalışan ve üreten Berko İlaç, üretim süreçlerinde yeniliğe gidiyor. İlaç şirketi proje kapsamında başta üretim departmanı olmak üzere teknik hizmetler, kalite güvence, KKL ve üretim planlama departmanlarının iş birliğiyle üretim hatlarında yeni yerleşim planları yaparak kesikli üretim hatlarını ‘Yalın Üretim' prensiplerine uygun şekilde yeniden düzenliyor.

Yapılan açıklamaya göre, toplumun sağlığı için ihtiyaç olan üretimi daha hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirmeyi hedefleyen ilaç şirketi, Berkovan ile Üretim Tesisleri'nde kapasite artırımı, yarı mamullerin takip eden üretim adımlarına taşınmaları sırasında yaşanan iş yükü ve zaman kayıplarının en aza indirilmesi, ekipman ve proses veriminin büyük oranda arttırılması gibi pek çok konuda verim sağlamayı amaçlıyor.

Berkovan projesinin üretim süreçlerine katkıları ile ilgili Berko İlaç Fabrika Müdürü Oben Baykal, “Toplum sağlığı için üreten ve çalışan firmamız yeni projesi ile Üretim Tesislerimizde kapasiteyi artırmayı, proses ve personel verimini iyileştirmeyi hedefliyor. Halkın sağlığa erişimine katkı sağlamak her zaman öncelikli konumuz olmuştur. Bu projemizle bir kez daha bu konuya katkı sağlayacağımız için çok mutluyuz” şeklinde konuştu.