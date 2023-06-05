Berko İlaç'ta direktör ataması

Türk ilaç sektöründe güçlü bir marka olan, “Sağlıklı Yarınlara” vizyonuyla toplum sağlığı için üreten Berko İlaç, yeni direktör atamasıyla güçlenmeye devam ediyor.

Yapılan açıklamaya göre, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliğinden mezun olan Esin Aksu, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans eğitimine devam ediyor. Çalışma hayatına 1995 yılında Henkel'de başlayan Aksu, 1995-2001 yılları arasında Henkel&Cognis firmasında deri, tekstil, boya, plastik, gıda branşlarından sorumlu kalite kontrol mühendisi ve kalite güvence yöneticisi olarak görev yaptı. Ardından yönetim danışmanlığı firmasında KOBİ'lere yönetim sistemleri kurulması ve denetlenmesi süreçlerinde çalıştı. 2006-2007 yılları arasında Eren Holding'de kalite mühendisliği görevini yerine getirdi. 2007 yılından itibaren Berko İlaç'ta kalite güvence, üretim planlama, satın alma departmanlarında görev alan ve 2016 yılından itibaren satın alma müdürlüğü yapan Esin Aksu, Tedarik Zinciri Direktörü olarak atandı.