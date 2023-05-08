Berko İlaç'ta yeni atamalar

Özel insan kaynağı ile Türkiye ilaç pazarında güçlü markalardan biri olan, “Sağlıklı Yarınlara” mottosuyla hareket eden Berko İlaç, yeni atamalarıyla yönetim kadrosunu güçlenmeye devam ediyor. Berko İlaç Pazarlama Müdürü Dr. Bilgin İlhan, Mavi-Beyaz Gruplar Tanıtım Müdürü Burak Yıldır Yıldırım, Kırmızı-Yeşil Gruplar Tanıtım Müdürü Nuri Karaoğlu, Finans Müdürü Eda Işık, Ruhsatlandırma Müdürü Serap Güvençer, Pazar Erişim Müdürü Emre Güngör ve Muhasebe Müdürü olarak Zeynep Gündüz atandı.

Atamaları yapılan isimler hakkında şu bilgiler verildi:

Dr. Bilgin İlhan, Sağlık Bakanlığında ve Türk Diyabet Cemiyetinde çalıştı. Diyabet kampları, eğitim programları ve hasta takipleri yapan İlhan, aile hekimliği eğitmenliği yaptı ve İSTAHED eğitim komisyonunda çalıştı. 2011 yılından bu yana Berko İlaç'ta medikal müdür olarak görev yapan Bilgin İlhan, Pazarlama Müdürü olarak atandı.

Burak Yıldır Yıldırım, turizm sektöründe iş hayatına başladı. 1998-2002 yılları arasında TAB Gıda/Burger King'de çeşitli kademelerde çalıştıktan sonra restoran müdürü olarak görev yaptı. 2003 yılında Kocaeli bölgesi tıbbi satış temsilcisi olarak Berko İlaç'a katılan Yıldırım, sırasıyla bölge şefi ve bölge müdürü pozisyonlarında görev aldı. Yıldırım, son olarak Mavi-Beyaz Gruplar Tanıtım Müdürü olarak atandı.

Nuri Karaoğlu, iş yaşamına UCB Pharma'da tıbbi satış temsilcisi görevi ile başladı. Ardından Schering-Plough'da 4 yıl tıbbi satış temsilciği ve 4 yıl da bölge müdürlüğü görevlerini üstlendi. 2010 yılında MSD Türkiye'de bölge müdürlüğü yaptıktan sonra, 2012 yılında Berko İlaç'a katılan Nuri Karaoğlu, Kırmızı-Yeşil Gruplar Tanıtım Müdürü olarak atandı.

Eda Işık, iş hayatına Diktaş Dikiş İplik'te üretim yönetimi alanında staj yaparak başladı. Mezuniyetinden sonra Öğütler Ofset Matbaa'da muhasebe yöneticisi olarak görev aldı. 2003 yılından bu yana Berko İlaç'ta çalışmaya devam eden Eda Işık, Finans Müdürü olarak atandı.

Serap Güvençer, 2002-2010 yılları arasında Biofarma İlaç ve Abdi İbrahim İlaç'ta Ar-Ge departmanlarında stabilite, analitik geliştirme ve formülasyon geliştirme birimlerinde çeşitli kademelerde çalıştı. 2010-2013 yılları arasında Onko & Koçsel İlaçları ve ERA Pharma Solutions'da ruhsatlandırma sorumlusu olarak ruhsatlandırma süreçlerinde görev aldı. 2013 yılından itibaren Berko İlaç'ta ruhsatlandırma yöneticisi olarak görev yapmakta olan Serap Güvençer, Ruhsatlandırma Müdürü olarak atandı.

Emre Güngör, 2008 yılında Dr. F. Frik İlaç Ar-Ge bölümünde çalışma hayatına başladı ve analitik geliştirme ile formülasyon geliştirme çalışmalarında görev aldı. 2010 yılında Deva Holding ruhsatlandırma departmanında çalışmaya başladı ve ruhsatlandırma ile takviye edici gıda onay süreçlerini yürüttü. Daha sonra yine Deva Holding'te fiyatlandırma ve geri ödeme sorumlusu olarak çalışmalarını sürdürdü. 2014 yılından itibaren Berko İlaç'ta çeşitli rollerde görev alan ve son olarak fiyatlandırma ve geri ödeme yöneticisi olan Emre Güngör, Pazar Erişim Müdürü olarak atandı.

Zeynep Gündüz, çalışma hayatına 1999 yılında Ceypa Akaryakıt'ta başladı ve daha sonrasında SMMM stajını tamamladı. 2005-2018 yılları arasında yabancı ortaklı halka açık firma olan Adel Kalemcilik'te uzman ve yönetici pozisyonlarında çalışarak SPK, MKK ve KAP süreçleri içerisinde bulundu. 2018-2020 yılları arasında Zülfikarlar Holding'te mali işler yöneticisi ve ardından halka açık şirket olan Teknosa'da mali işler müdür yardımcısı olarak UFRS raporlama konusunda çalıştı. Halka açık şirketlerde elektronik genel kurul yönetim sertifikasına sahip olan ve Mayıs 2022'den beri Berko İlaç'ta çalışan Zeynep Gündüz, Muhasebe Müdürü olarak atandı.