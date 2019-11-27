Berlin'de 12 sanatçıya Avrupa Türk Müzik Ödülü 'ETMA' verildi

Almanya'nın 24 saat Türkçe yayın yapan radyosu METROPOL FM, Almanya genelinde yapılan müzik anketinin sonuçları doğrultusunda, 12 sanatçıya farklı kategorilerde 12 ödül verdi.

Metropol FM Müzik Festivali çerçevesinde verilen Avrupa Müzik Ödülleri 'ETMA' (European Turkish Music Awards), Avrupa'da son yıllarda olağanüstü performans gösteren Sertab Erener olmak üzere farklı dallarda başarı sağlayan, Ziynet Sali, Işın Karaca, Feride Hilal Akın, Ceza, Ersay Üner gibi sanatçılara verildi. En iyi kadın, radyolarda şarkısı en çok çalan sanatçı, 2019 yılının en iyi bestecisi gibi farklı kategorilerde sanatçılar ödüllerini aldılar.

Berlin Tempodrom'da sahne alan sanatçılar toplam 4 bin seyirciyle birlikte 5 saat boyunca coşku dolu bir gece geçirdiler. 8 gün içinde tükenen müzik festivalinin biletleri, karaborsada 600 Avroya kadar alıcı buldu.

Özellikle gençlerin katılımı yüksek olan festivalde, Almanya'nın dört bir yanından gelen seyirciler, sanatçıları yakından görme fırsatı elde ettikleri için çok mutlu olduklarını dile getirdiler. Avrupa Müzik Ödülleri ETMA her yıl, Avrupalı Türklerle yapılacak olan anket sonuçlarına göre, Türk müzik dünyasının sanatçılarına verilecek.

Radyonun Genel Müdürü Tamer Ergün Yıkıcı, "Almanya'da yetişen yeni neslin müziğimizi hem dinlemesi hem de yaşayabilmesi için bu festivali yapma kararı aldık ve Türk iş ve sanat dünyasından çok büyük destek gördük" dedi.