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Bernard Mensah, milli takıma gitmeme kararı aldı

Beşiktaş’ın Ganalı oyuncusu Bernard Mensah, sosyal medyadan yaptığı açıklamada milli takım formasını giymeye ara verdiğini açıkladı.

Beşiktaş'ın Ganalı oyuncusu Bernard Mensah, sosyal medyadan yaptığı açıklamada milli takım formasını giymeye ara verdiğini açıkladı.


Beşiktaş'ın Ganalı yıldızı Bernard Mensah milli takıma ara verdiğini açıkladı. 9 ve 12 Ekim tarihlerinde Gana'nın Mali ve Katar'la oynadığı maçlarda kadroya çağırılan ancak döndüğünde yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Mensah, bugün sosyal medyadan yaptığı açıklamayla milli takıma ara verdiğini ifade etti. Kariyerine odaklanmak istediğini ifade eden Mensah, "Milli takıma ara verdim. Şimdilik kariyerime konsantre olmak istiyorum. Destekleri için tüm Ganalılara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Gana Milli Takımı'ndan döndükten sonra korona virüs testi pozitif çıkan Mensah, 26 Ekim'de oynanan Denizlispor mücadelesinde kadroda yer almayarak takımını yalnız bırakmak zorunda kalmıştı.

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