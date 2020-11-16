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Beş Kadın, beş farklı sanat disiplini 'Formation' AKSM'de

Küçükçekmece Belediyesi Atakent Kültür ve Sanat Merkezi, ‘Formation’ başlıklı karma resim sergisinde beş farklı sanat disiplininden beslenen beş kadının çalışmalarına ev sahipliği yapıyor.

Küçükçekmece Belediyesi Atakent Kültür ve Sanat Merkezi, ‘Formation' başlıklı karma resim sergisinde beş farklı sanat disiplininden beslenen beş kadının çalışmalarına ev sahipliği yapıyor.


Sanatseverlere illüstratif, realist ve soyut dokunuşlarla kendi zihinsel oluşumlarını sunan sanatçıların eserlerinde sembolik ögeler ve kadın figürleri ön plana çıkıyor. Moda ve Tekstil Tasarımı Yüksek Lisans programından mezun olan Tülay Ateş, düşsel kompozisyonlarını sembolik öğelerle beslerken; ön lisans-lisans programlarını kuyumculuk ve takı tasarım alanlarında tamamlayan Meral Kılıçarslan bakma ve görme üzerine düşünmeye sevkediyor izleyiciyi.


İran, Tebriz doğumlu, grafik bölümü mezunu olan Mahta Somi, kadın figürlerine detay öne çıkarmaya çalışıyor. Ayşe Bircan ve Dilek Karacaoğlu Dağteki ise tuval üzerine taşımış oldukları çevre problemleri ile izleyiciyi soyut bir algıya yönlendiriyor. Sergi 30 Kasım'a dek Atakent Kültür ve Sanat Merkezi Sergi Salonu'nda görülebilir.

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