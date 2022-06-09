Beşçeşmeler'in çehresi değişiyor: Söz vatandaşta

Maltepe'nin simge semtlerinden biri olan Beşçeşmeler'i korumak ve çehresini değiştirmek için İBB ve Maltepe Belediyesi düğmeye bastı. Proje çerçevesinde Beşçeşmeler Meydanı'nda forum düzenlendi, hazırlanan tasarım çalışmalar vatandaşlara anlatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Maltepe'de başlattığı meydan projesinden sonra ilçenin çehresini değiştirecek bir projeye daha imza atmaya hazırlanıyor. Maltepe Belediyesi'nin de işbirliğiyle hazırlanan “Balıkçıköy Koruma Amaçlı Planlama ve Tasarım Çalışmaları” adı altında hazırlanan çalışmayla Beşçeşmeler yeni görünümüne kavuşacak.

Bu çerçevede halk arasında 'Beşçeşmeler' olarak bilinen tarihi Balıkçıköy ve yakın çevresini ilgilendiren “Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı” ve “Uygulama İmar Planı” ile “Kentsel Tasarım Rehberi”yle ilgili Beşçeşmeler Meydanı'nda tanışma forumu düzenlendi. Foruma Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Hazel Şafak Çelik, İBB Şehir Planlama Müdürü Fatih Doğan, Maltepe Belediyesi Plan ve Proje Müdürü Handan Kılıç, Maltepe Belediyesi birim müdürleri, İBB'nin projeyle ilgilenen yetkili isimleri, esnaf, muhtar ve semt sakinleri katıldı.

Halk karar verecek

Forumda İBB yetkilileri tarafından Balıkçıköy'ün imar planları, planlama geçmişi, kültürel varlıkları gibi birçok noktada katılımcılar bilgilendirildi. Projenin de açıklandığı forumda Beşçeşmeler'in film çekimlerine konu olduğu, tarihi özellikleri, üzerinde bulunan yapıların durumu, tarihi yapıları bozulmuş veya bozulmamış yapıları, alanın kentsel açıdan olumlu ve olumsuz özellikleri de vurgulandı. 283 yapının görüldüğü ve bölgede en çok restoran ve kafelerin bulunduğu belirtilen sunumda halkın görüşleri de katılımcı bir bakış açısıyla tartışıldı. Yetkililer halktan gelen talepleri dinleyerek tek tek notlarını alırken forumun, toplantı ve anketlerle ilerleyen süreçlerde de devam edeceği ifade edildi. Böylece Balıkçıköy kentsel sit alanı ve yakın çevresinin geleceğine, Balıkçıköy sakinleri, esnafı ve halkının karar vermesinin önü açıldı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İBB Şehir Planlama Müdürü Fatih Doğan, “Marmaray üstünün sahille kesintisiz bağlantısını sağlamak için Maltepe Meydan Projesi ile Beşçeşmeler Meydanı projesini birbirine entegre ediyoruz” dedi.