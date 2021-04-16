İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beşiktaş 14 maç sonra evinde Ankaragücü'nü yenemedi

Ankaragücü ile sahasında 2-2 berabere kalan Beşiktaş, Başkent ekibi karşısında evinde 14 maç sonra galip gelemedi.


Süper Lig'in 35. haftasında Ankaragücü karşısında 2-0 öne geçtiği karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Beşiktaş, rakibi karşısında evinde 14 maç sonra kazanamadı. 17 Şubat 2002 tarihinde İnönü Stadı'nda Ersun Yanal yönetiminde Augustine ve Özgür Yıldırım'ın golleriyle 2-1 kazanan Ankaragücü, bu tarihten sonra İstanbul'da Beşiktaş ile oynadığı 12 lig ve 2 Türkiye Kupası maçından da mağlubiyetle ayrılmıştı. 14 maçta da rakibini yenmeyi başaran Beşiktaş, 19 yıl sonra Ankaragücü'ne sahasında puan kaptırdı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.