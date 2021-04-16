Beşiktaş 14 maç sonra evinde Ankaragücü'nü yenemedi

Süper Lig'in 35. haftasında Ankaragücü karşısında 2-0 öne geçtiği karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Beşiktaş, rakibi karşısında evinde 14 maç sonra kazanamadı. 17 Şubat 2002 tarihinde İnönü Stadı'nda Ersun Yanal yönetiminde Augustine ve Özgür Yıldırım'ın golleriyle 2-1 kazanan Ankaragücü, bu tarihten sonra İstanbul'da Beşiktaş ile oynadığı 12 lig ve 2 Türkiye Kupası maçından da mağlubiyetle ayrılmıştı. 14 maçta da rakibini yenmeyi başaran Beşiktaş, 19 yıl sonra Ankaragücü'ne sahasında puan kaptırdı.