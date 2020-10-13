İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beşiktaş 29 kişilik kadrosunu bildirdi

Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu’na 29 kişilik A takım kadrosunu bildirdi.

Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu'na 29 kişilik A takım kadrosunu bildirdi. Beklendiği üzere Mirin, Douglas, Lens ve Boyd kadroda yer almadı.


Beşiktaş'ın Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdiği 29 kişilik takım kadrosu şu şekilde:



Ersin Destanoğlu


Utku Yuvakuran


Dorukhan Toköz


Oğuzhan Özyakup


Güven Yalçın


Necip Uysal


Gökhan Töre


Atakan Üner


Kartal Kayra Yılmaz


Rıdvan Yılmaz


Almos Kaan Kalafat


Serdar Saatçi


Emirhan Delibaş


Emre Bilgin


Erdoğan Kaya


Francisco Montero


Josef de Souza


Vincent Aboubakar


Valentin Rosier


Rachid Ghezzal


Atiba Hutchinson


Domagoj Vida


Cyle Larin


Adem Ljajic


Kevin N'Koudou


Ajdin Hasic


Fabrice N'Sakala


Bernard Mensah


Welinton Souza

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.