Beşiktaş 3 maç sonra kazandı

Süper Lig'in 26. haftasında Altay'ı 1-0 mağlup ederek puanını 41 yapan Beşiktaş, 3 maç aradan sonra galibiyete uzandı.

Süper Lig'in 26. haftasında Altay'ı konuk eden ve 64. dakikada Vida'nın attığı golle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmayı başaran Beşiktaş, ligde 3 maç aradan sonra 3 puanla tanıştı. Karagümrük deplasmanında alınan 1-0'lık galibiyetin ardından deplasmanda Yeni Malatyaspor ile berabere kalan siyah-beyazlılar, ardından evinde Antalyaspor ile golsüz berabere kalmıştı. Geçtiğimiz hafta Adana Demirspor deplasmanından uzatma yediği golle 1-1'lik beraberlikle ayrılan Önder Karaveli'nin ekibi, Altay karşısında 1-0 kazandı ve 3 maçlık beraberlik serisinin ardından galip gelerek puanını 41'e yükseltti.