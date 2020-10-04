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Beşiktaş 3 puana hasret

Beşiktaş, Süper Lig’in 4.

Beşiktaş, Süper Lig'in 4.haftasında Gençlerbirliği'ne evinde 1-0 kaybetti. Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mert Nobre ise ilk galibiyetini aldı.


Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup oldu. 8.dakikada Stancu'nun golü ile mücadeleye erken gol yiyerek başlayan siyah-beyazlılar, 90 dakika boyunca organizasyon anlamında da sıkıntılar yaşadı. Beşiktaş'ın mücadeledeki ilk şutu dakikalar 41'i gösterdiğinde Josef de Souza'dan geldi. Sezona 3-1'lik Trabzonspor galibiyeti ile başlayan Beşiktaş, bu maçtan sonra çıktığı Antalyaspor, Rio Ave (Avrupa Kupası) ve Konyaspor mücadelelerinde galibiyet yüzü göremedi.



Aboubakar 64 dakika sahada kaldı


Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Aboubakar, bu sezon ilk kez 11'de başladığı mücadelede 64 dakika sahada kaldı. Kamerunlu golcü pozisyon bulmakta zorlanırken yerini 64'te Güven Yalçın'a bıraktı. Öte yandan ilk kez siyah-beyazlı formayı giyen Josef de Souza da orta sahada iyi bir performansa imza attı.



Welinton sakatlandı


Mücadeleye 11'de başlayan Welinton, maçı tamamlayamadı. Mücadelenin 72.dakikasında kendini yere bırakan Welinton, 75'te oyundan alındı. Brezilyalı savunmacının yerine Adem Ljajic oyuna dahil olurken, ön liberoda oyuna başlayan Josef ise mücadeleyi stoperde tamamladı.



Nobre'nin ilk galibiyeti


Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mert Nobre, Başkent ekibiyle ilk galibiyetini Beşiktaş maçında almış oldu. Sezona 2-0'lık Antalyaspor yenilgisiyle başlayan Nobre, ligin ikinci haftasında ise Konyaspor ile 0-0 berabere kalmıştı.


Öte yandan Gençlerbirliği, 5 maç sonra Beşiktaş'a karşı sahadan zaferle ayrılmış oldu. Kırmızı-siyahlılar, Beşiktaş'a karşı son galibiyetini 2017-2018 sezonunda Ankara'da oynanan mücadelede 2-1'lik skorla almıştı.

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