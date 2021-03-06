Beşiktaş, 4 maç sonra gol yedi

Gaziantep FK'yı sahasında 2-1 mağlup eden Beşiktaş, ligde 4 maç aradan sonra kalesinde gol gördü.

Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK'yı konuk eden Beşiktaş, mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. 15 ve 72. dakikalarda Aboubakar'ın golleriyle skoru 2-0'a getiren siyah-beyazlılar, 90. dakikada Dicko'nun penaltıdan attığı golle, 4 maç aradan sonra kalesinde gol gördü. Antalyaspor deplasmanında alınan 1-1'lik beraberliğin ardından iç sahada Konyaspor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş, ardından Gençlerbirliği'ni deplasmanda 3-0'lık skorla geçmişti. Bay geçilen haftanın ardından sahasında Denizlispor'u 3-0 yenen Sergen Yalçın'ın ekibi, hafta içinde oynanan karşılaşmada da Yeni Malatyaspor deplasmanından 1-0'lık skorla ayrıldı. 4 maçta kalesini gole kapatan ve 12 puan toplayan siyah-beyazlılar, Gaziantep FK karşısında son dakikada penaltıdan yediği golle bu seriyi bozdu ancak sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak puanını 60'a yükselterek liderlik koltuğuna oturdu.