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Beşiktaş 4 maç sonra Kasımpaşa'yı yendi

Süper Lig’in 14.

Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa deplasmanında 2 kez geriye düşmesine karşın Umut Nayir'in 90+5'de attığı golle 3-2 kazanan Beşiktaş, bu deplasmanda 4 sezon sonra ilk kez galip geldi.


Kasımpaşa deplasmanında 10 kişi kalan rakibi karşısında 2 kez geriye düşen, galibiyeti ise 90+5'de Umut Nayir'in attığı golle kurtaran Beşiktaş, lacivert-beyazlı rakibi karşısında 4 sezon sonra galibiyet elde edebildi. Şenol Güneş'in teknik direktör olduğu 4 sezon boyunca bu deplasmanda galibiyet alamayan ve 3 mağlubiyet, 1 beraberlikle evine dönen Beşiktaş, Abdullah Avcı yönetiminde bu seriyi kırmayı başardı ve sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

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